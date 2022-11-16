У Зеленского рассказали, сколько будут ремонтировать энергетику

Восстановление некоторых объектов энергетики после вчерашних ракетных ударов России может занять до двух недель. Все зависит от степени разрушений. Об этом рассказал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко во время телемарафона.



«По срокам, это зависит от разных объектов. Разные объекты с разной степенью разрушений, где-то 2-3 дня, где-то неделя, где-то две. Все зависит от того, о каком объекте мы говорим», - отметил Тимошенко.



По его словам, ситуацию с энергетикой удалось стабилизировать. Тем не менее, отключения света все еще действуют: где-то по графику, а где-то они аварийные.



Тимошенко добавил, что без электроэнергии до сих пор находятся от 2 до 4 млн потребителей, в зависимости от часа.