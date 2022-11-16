У Зеленського розповіли, скільки ремонтуватимуть енергетику

Відновлення деяких об'єктів енергетики після вчорашніх ракетних ударів Росії може тривати до двох тижнів. Все залежить від масштабів руйнувань. Про це розповів заступник голови ОП Кирило Тимошенко під час телемарафону.



«За термінами це залежить від різних об'єктів. Різні об'єкти з різним ступенем руйнувань, десь 2-3 дні, десь тиждень, десь два. Все залежить від того, про який об'єкт ми говоримо», - наголосив Тимошенко.



За його словами, ситуацію з енергетикою вдалось стабілізувати. Проте відключення світла все ще діють: десь за графіком, а десь вони аварійні.



Тимошенко додав, що без електроенергії досі перебувають від 2 до 4 млн споживачів, залежно від години.