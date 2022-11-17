Україна погодиться на транзит російського аміаку лише після обміну «всіх на всіх» — Зеленський

Україна може погодитись на транзит російського аміаку до Одеси лише після того, як пройде обмін полоненими за формулою «всіх на всіх». Про це президент Володимир Зеленський розповів на конференції Bloomberg New Economy Forum, передає «Інтерфакс-Україна».



«Щодо експорту аміаку. Ми можемо домовитися, лише якщо буде реалізовано обмін «всіх на всіх». Ми не хочемо торгувати з Росією, допомагати їм, вони наш ворог. Я сказав, що ми можемо погодитись лише якщо вони обміняють усіх наших полонених на своїх полонених», - сказав Зеленський.



Транзит російського аміаку трубопроводом «Тольятті-Одеса» було зупинено 24 лютого. «Тольяттіазот», який належить групі «УралХім» Мазепіна, який контролює російську частину трубопроводу, змушений був зупинити 3 з 7 агрегатів аміаку і перевести решту режиму зниженого навантаження.



Загальна довжина аміакопроводу «Тольятті – Одеса» становить – 2,418 тис. км, територією України – 1,018 тис. км. Оператором його української частини виступає держпідприємство «Укрхімтрансаміак», а доставлений на державний Одеський припортовий завод (ОПЗ) російський аміак раніше постачався на експорт.