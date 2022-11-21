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Обстрелы Донецка: Часть города без света, погибла женщина

21 ноября 2022, 10:47

Обстрелы Донецка: Часть города без света, погибла женщина

В результате утренних обстрелов в Донецке без электроэнергии остались около 50 тысяч абонентов. Об этом сообщил «штаб теробороны» группировки «ДНР».

Глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин отметил, что без электроснабжения остались части Ленинского, Петровского, Ворошиловского, Киевского, Кировского и Куйбышевского районов.

По его словам, вследствие отключения трансформаторной подстанции 220 кВ обесточены подстанции 110 кВ и 35 кВ.

В соцсетях местные жители сообщили, что обстрелом была повреждена подстанция на Смолянке.

Также «штаб теробороны ДНР» заявил, что в результате обстрела Петровского района Донецка погибла женщина.

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