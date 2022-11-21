Обстріл Донецька: Частина міста без світла, загинула жінка

Внаслідок ранкових обстрілів у Донецьку без електроенергії залишилося близько 50 тисяч абонентів. Про це повідомив «штаб тероборони» угруповання «ДНР».



Голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін зазначив, що без електропостачання залишились частини Ленінського, Петрівського, Ворошилівського, Київського, Кіровського та Куйбишевського районів.



За його словами, внаслідок відключення трансформаторної підстанції 220 кВ знеструмлено підстанції 110 кВ та 35 кВ.



У соцмережах місцеві жителі повідомили, що обстрілом було пошкоджено підстанцію на Смолянці.



Також «штаб тероборони ДНР» заявив, що внаслідок обстрілу Петрівського району Донецька загинула жінка.

Читайте також: У Макіївці горіла нафтобаза внаслідок обстрілу