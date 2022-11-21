В Херсоне установлены места пыточных в четырех помещениях

Украинские правоохранители зафиксировали места пыточных, обустроенных оккупантами в четырех помещениях в Херсоне. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



Во время оккупации Херсона российские военные и представители спецслужб РФ в захваченных зданиях Херсонского изолятора временного содержания, следственном изоляторе и одном из райотделов полиции обустроили «правоохранительные органы».



«Изъяты части резиновых дубинок, деревянная бита, аппарат, которым оккупанты пытали мирных жителей током, лампа накаливания и пули из стен. В камерах и подвалах в отношении людей применялись разные методы пыток, физическое и психологическое насилие», - говорится в сообщении.



В прокуратуре отмечают, что во время проведения следственных действий с потерпевшими в подвале одного из офисных зданий, где оккупанты также обустроили пыточную, правоохранители обнаружили часть металлопластиковой трубы, наручники и другие предметы.



Сейчас устанавливаются все потерпевшие от действий представителей страны-агрессора, продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).