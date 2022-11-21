У Херсоні встановлено місця тортур в чотирьох приміщеннях

Українські правоохоронці зафіксували місця тортур, облаштовані окупантами у чотирьох приміщеннях у Херсоні. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



Під час окупації Херсона російські військові та представники спецслужб РФ у захоплених будинках Херсонського ізолятора тимчасового тримання, слідчому ізоляторі та одному з райвідділів поліції облаштували «правоохоронні органи».



«Вилучено частини гумових палиць, дерев'яну биту, апарат, яким окупанти катували мирних жителів струмом, лампа розжарювання та кулі зі стін. У камерах та підвалах щодо людей застосовувалися різні методи тортур, фізичне та психологічне насильство», - йдеться у повідомленні.



У прокуратурі зазначають, що під час проведення слідчих дій із потерпілими у підвалі однієї з офісних будівель, де окупанти також облаштували тортури, правоохоронці виявили частину металопластикової труби, наручники та інші предмети.



Наразі встановлюються всі потерпілі від дій представників країни-агресора, триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).