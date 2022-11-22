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Канцлер Германии заявил, что нужно быть готовыми к эскалации в Украине

22 ноября 2022, 16:43

Канцлер Германии заявил, что нужно быть готовыми к эскалации в Украине

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия должна быть готова к эскалации ситуации в Украине. Об этом он заявил на конференции в Берлине, пишет Reuters.

«Учитывая развитие войны и очевидные и растущие неудачи России, мы должны быть готовы к эскалации», - сказал Шольц.

Он добавил, что новая эскалация ситуации может включать разрушение инфраструктуры,

Канцлер Германии также рассказал, что его во время его недавней поездки в Китай он и глава КНР Си Цзиньпин осудили угрозы применения атомного оружия в Украине.

Он отметил, что результатом урока о необходимости наращивания оборонного потенциала немецких вооруженных сил стало создание оборонного фонда в размере 100 миллиардов евро.

Кроме того, Шольц выразил уверенность, что Германия больше не попадет в экономическую зависимость от какой-либо страны, как это произошло в случае с Россией, и призвал немецкий бизнес к более разностороннему сотрудничеству с международными партнерами. При этом он указал на возможности сотрудничества с другими странами, до сих пор недооцененными - Индией, Индонезией, Вьетнамом и Южной Кореей, пишет DW.

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