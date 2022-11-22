Канцлер Німеччини заявив, що потрібно бути готовими до ескалації в Україні

22 листопада 2022, 16:43

Канцлер Німеччини заявив, що потрібно бути готовими до ескалації в Україні

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина має бути готовою до ескалації ситуації в Україні. Про це він заявив на конференції у Берліні, пише Reuters.

 «З огляду на розвиток війни та очевидні й зростаючі невдачі Росії ми повинні бути готові до ескалації», - сказав Шольц.

 Він додав, що нова ескалація ситуації може включати руйнування інфраструктури,

 Канцлер Німеччини також розповів, що під час його нещодавньої поїздки до Китаю він і голова КНР Сі Цзіньпін засудили загрози застосування атомної зброї в Україні.

 Він зазначив, що результатом уроку щодо необхідності нарощування оборонного потенціалу німецьких збройних сил стало створення оборонного фонду у розмірі 100 мільярдів євро.

 Крім того, Шольц висловив упевненість, що Німеччина більше не потрапить до економічної залежності від будь-якої країни, як це сталося у випадку з Росією, і закликав німецький бізнес до більш різнобічної співпраці з міжнародними партнерами. При цьому він вказав на можливості співпраці з іншими країнами, які досі недооцінені - Індією, Індонезією, В'єтнамом і Південною Кореєю, пише DW.

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