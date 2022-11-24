У Херсонській області знайдено понад 400 тіл убитих окупантами цивільних - Генпрокурор

На деокупованих територіях Херсонської області окупанти облаштували щонайменше дев'ять катівень, знайдено понад 400 тіл убитих окупантами цивільних. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив генпрокурор Андрій Костін.



«За даними Офісу генпрокурора, підтверджено наявність 9 катівень на звільненій території Херсонської області. Також виявлено тіла 432 цивільних, які були вбиті», - розповів Костін.



За його словами, залишається високою мінна загроза у деокупованих населених пунктах.

Генпрокурор розповів, що на території Херсонської області працюють 12 спільних прокурорсько-слідчих груп, також посилить роботу на окупованих територіях команда Офісу генпрокурора.