Пушилін заявив про обмін полоненими за формулою «9 на 9»

Сьогодні відбувається черговий обмін полоненими. Про це повідомив очільник угрупування «ДНР» Денис Пушилін у Telegram.



За його словами, обмін між Росією та Україною відбувається за формулою «9 на 9».



«Серед звільнених російських бійців один із ДНР», — уточнив Пушилін.



Нагадаємо, 23 листопада Пушилін повідомляв про обмін за формулою «35 на 35». Пізніше в Офісі президента України показали, як відбувався обмін полоненими. 24 листопада голова угруповання розповів про обмін «50 на 50». Інформацію про обмін також опублікували в Офісі президента України.