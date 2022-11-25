Зеленский сказал, сколько должен стоить баррель российской нефти

Зависимость Европы от российских энергоресурсов начала уменьшаться и должна полностью исчезнуть. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам международного симпозиума «Европейская идея».



Глава государства заявил, что в этом году Европа осуществляет энергетическое разоружение России.



«Зависимость континента от российских энергоресурсов стала уменьшаться. А должно полностью исчезнуть. И один из ключевых инструментов – это ограничение российских заработков от экспорта ресурсов», - отметил Владимир Зеленский



Он сообщил, что в Европе и мире уже начали говорить о принудительном ограничении цены российской нефти. Президент рассказал, что звучат слова об уровне в $60 или $70.



«Безусловно, такие слова – это поддавки. Больше похоже на попытки что-то изобразить, а не что-то сделать. И я благодарен нашим польским и балтийским коллегам за их предложения – вполне правильны. Ограничение цены на уровне до $30 долларов за баррель кажется более правильным предложением, и я благодарю, что такое предложение прозвучало и защищается», - заявил Зеленский, отметив, что «на основе этого и других подобных достижений ни один из потенциальных врагов Европы больше не сможет шантажировать наш континент энергетическим оружием».

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что все демократические фракции Германии договорились на следующей неделе принять совместную резолюцию о Голодоморе в Украине.