Зеленський сказав, скільки має коштувати барель російської нафти

Залежність Європи від російських енергоресурсів почала зменшуватись і має повністю зникнути. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників міжнародного симпозіуму «Європейська ідея».



Глава держави заявив, що цього року Європа здійснює енергетичне роззброєння Росії.



«Залежність континенту від російських енергоресурсів почала зменшуватися. А має повністю зникнути. І один із ключових інструментів – це обмеження російських заробітків від експорту ресурсів», - зазначив Володимир Зеленський.



Він повідомив, що у Європі та світі вже почали говорити про примусове обмеження ціни російської нафти. Президент розповів, що звучать слова про рівень $60 або $70.



«Безперечно, такі слова – це піддавки. Більше схоже на намагання щось зобразити, а не щось зробити. І я вдячний нашим польським і балтійським колегам за їхні пропозиції – цілком слушні. Обмеження ціни на рівні до 30 доларів за барель видається більш слушною пропозицією, і я дякую, що така пропозиція пролунала й захищається», - заявив Зеленський, зазначивши, що «на основі цього та інших подібних досягнень жоден із потенційних ворогів Європи більше не зможе шантажувати наш континент енергетичною зброєю».

Раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що всі демократичні фракції Німеччини домовилися наступного тижня ухвалити спільну резолюцію про Голодомор в Україні.