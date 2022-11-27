Донецкая ОВА сообщила об оперативной ситуации в области

Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно. Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко в Telegram.



Он отметил, что в центре области 1 человек ранен и 1 дом поврежден в результате утренних обстрелов Авдеевки. Также зафиксированы единичные обстрелы в Угледаре, Марьинке, Красногоровке и селе Константиновка. Там обошлось без жертв.



«На севере ракетный удар получил Лиман — 1 дом уничтожен, еще 2 повреждены. К счастью, без жертв», — рассказал глава администрации.



Он напомнил, что 169 «Пунктов несокрушимости» круглосуточно работают сейчас в Донецкой области.