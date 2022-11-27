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Донецкая ОВА сообщила об оперативной ситуации в области

27 ноября 2022, 12:46

Донецкая ОВА сообщила об оперативной ситуации в области

Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно. Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

Он отметил, что в центре области 1 человек ранен и 1 дом поврежден в результате утренних обстрелов Авдеевки. Также зафиксированы единичные обстрелы в Угледаре, Марьинке, Красногоровке и селе Константиновка. Там обошлось без жертв.

«На севере ракетный удар получил Лиман — 1 дом уничтожен, еще 2 повреждены. К счастью, без жертв», — рассказал глава администрации.

Он напомнил, что 169 «Пунктов несокрушимости» круглосуточно работают сейчас в Донецкой области.

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