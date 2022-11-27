Донецька ОВА повідомила про оперативну ситуацію в області

Ніч на Донеччині пройшла відносно спокійно. Про це повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.



Він зазначив, що в центрі області 1 особу поранено і 1 будинок пошкоджено внаслідок ранкових обстрілів Авдіївки. Також зафіксовано поодинокі обстріли в Вугледарі, Мар'їнці, Красногорівці та селі Костянтинівка. Там обійшлось без жертв.



«На півночі ракетний удар отримав Лиман — 1 будинок знищено, ще 2 пошкоджено. На щастя, без жертв», — розповів голова адміністрації.



Він нагадав, що 169 «Пунктів незламності» цілодобово працюють зараз у Донецькій області.