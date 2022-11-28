Песков опроверг сообщения об уходе РФ с Запорожской АЭС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия готовится покинуть Запорожскую АЭС. Об этом пишет российский «Интерфакс».



На просьбу прокомментировать заявление главы украинского «Энергоатома» о том, что он видит признаки подготовки ухода России с ЗАЭС, Песков сказал: «Не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может».



Оккупационные власти Энергодара также опровергают сообщения о планах РФ покинуть ЗАЭС. Там заявляют о начале работ по переводу двух энергоблоков станции в режим горячего останова для подачи тепла жителям Энергодара.



Также оккупанты начали перевод персонала под юрисдикцию российской эксплуатирующей организации, работникам оформляют паспорта граждан РФ.

Президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин в эфире национального телемарафона заявил, что российские оккупанты, возможно, готовятся к выходу с территории Запорожской атомной электростанции. Признаки таких действий фиксируются на протяжении последних недель.