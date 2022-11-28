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Пєсков спростував повідомлення про вихід РФ із Запорізької АЕС

28 листопада 2022, 12:14

Пєсков спростував повідомлення про вихід РФ із Запорізької АЕС

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував інформацію про те, що Росія готується залишити Запорізьку АЕС. Про це пише російський "Інтерфакс".

На прохання прокоментувати заяву глави українського «Енергоатому» про те, що він бачить ознаки підготовки виходу Росії із ЗАЕС, Пєсков сказав: «Не потрібно шукати якихось ознак там, де їх немає і бути не може».

Окупаційна влада Енергодару також спростовує повідомлення про плани РФ залишити ЗАЕС. Там заявляють про початок робіт із переведення двох енергоблоків станції в режим гарячої зупинки для подачі тепла мешканцям Енергодару.

Також окупанти розпочали переведення персоналу під юрисдикцію російської експлуатуючої організації, працівникам оформлюють паспорти громадян РФ.

Президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін в ефірі національного телемарафону заявив, що російські окупанти, можливо, готуються до виходу із території Запорізької атомної електростанції. Ознаки таких дій фіксуються протягом останніх тижнів.

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