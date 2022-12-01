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Окупанти застосували ракети Х-55 для виснаження української ППО — Генштаб

01 грудня 2022, 14:32

Окупанти застосували ракети Х-55 для виснаження української ППО — Генштаб

Під час масованої атаки 31 жовтня російська армія застосувала ракети, які досі не використовувалися у війні проти України. Про це сьогодні на брифінгу заявив представник Центрального військово-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України Микола Данилюк.

За його словами, росіяни під час удару 31 жовтня застосували понад 50 крилатих ракет. Більшість із них ідентифіковані як ракети Х-101 та 3М14 «Калібр». Водночас у Хмельницькій та Львівській областях було виявлено фрагменти крилатих ракет з особливістю: вони не були споряджені вибухонебезпечною частиною.

«Встановлено, що фрагменти належать стратегічній крилатій ракеті Х-55. Це радянська ракета, призначена для завдання ударів по стратегічних цілях, координати яких заздалегідь відомі. Вона здійснює політ на гранично малій висоті, на дозвуковій швидкості з можливістю обгинання рельєфу місцевості», — пояснив Данилюк.

Представник Генштабу повідомив, що використання крилатих радянських ракет, споряджених не вибухонебезпечною бойовою частиною, може бути обумовлене кількома факторами.

«По-перше, можна стверджувати, що свідомий запуск цих ракет спрямований на проведення демонстраційних дій, відволікання уваги української ППО, виснаження її. У той час як сучасні російські ракети Х-101 та 3М-14 комплекс "Калібр" прямують на об'єкти критичної інфраструктури, житлові квартали, що підвищує їхню ефективність застосування. Іншими словами, запуск цих ракет спрямований на розкриття нашої ППО, і її виснаження», — наголосив Данилюк.

Також він зазначив, що ракета становить значну загрозу невибіркової поразки. Крім того, застосування таких ракет свідчить і про вичерпування у РФ арсеналу крилатих ракет.

За словами Данилюка, на всіх виявлених фрагментах ракет Х-55 були навмисно стерті серійні номери. Це може говорити про те, що саме ці ракети Україна передала Росії у 90-ті роки.

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