Украина за все время вернула домой 1319 пленных

Украина в процессе обмена вернула домой 1319 человек. Эти слова президента Украины Владимира Зеленского передал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.



«Президент Украины: не остановимся, пока не вернем всех наших людей. После сегодняшнего обмена дома уже 1319 героев. Благодарен всей команде», - написал он.



Сегодня состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией, во время которого вернулись домой 50 человек. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, среди тех, кто вернулся – защитники Мариуполя и «Азовстали», пленные из Еленовки, а также раненые в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях.