Україна за весь час повернула додому 1319 полонених

Україна у процесі обміну повернула додому 1319 людей. Ці слова президента України Володимира Зеленського передав речник президента Сергій Нікіфоров.



«Президент України: не зупинимося, доки не повернемо всіх наших людей. Після сьогоднішнього обміну вдома вже 1319 героїв. Вдячний всій команді», - написав він.



Сьогодні відбувся новий обмін полоненими між Україною та Росією, під час якого повернулося додому 50 людей. За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, серед тих, хто повернувся – захисники Маріуполя та «Азовсталі», полонені з Оленівки, а також поранені у боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках.