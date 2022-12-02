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В школе Мангуша открыли парту экс-главы «ДНР» Захарченко

02 декабря 2022, 12:37

В школе Мангуша открыли парту экс-главы «ДНР» Захарченко

Парта имени Александра Захарченко появилась в захваченном Мангуше. Скриншот Парта имени Александра Захарченко появилась в захваченном Мангуше. Скриншот

В школе оккупированного Россией Мангуша Донецкой области глава «ДНР» Денис Пушилин открыл «Парту героя», которая носит имя его предшественника — убитого Александра Захарченко. Об этом сообщил сам Пушилин.

В рамках этой пропагандистской акции, которую устроила партия «Единая Россия», право учиться за этой партой будут иметь «лучшие ученики этой школы».

На самой парте есть портреты президента России Владимира Путина, Дениса Пушилина, Александра Захарченко и совецкого революционера Федора Сергеева (Артема). 

Парта имени Александра Захарченко появилась в захваченном Мангуше. Скриншот

Ранее стало известно, что из Бурятии на захваченную российскими войсками часть Донецкой области направляются шаманы с юртами для поднятия духа оккупантов РФ.

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