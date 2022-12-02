У школі Мангуша відкрили парту екс-глави «ДНР» Захарченко

Парта імені Олександра Захарченка зʼявилася у захопленому Мангуші. Скріншот

У школі окупованого Росією Мангуша Донецької області голова «ДНР» Денис Пушилін відкрив «Парту героя», яка носить ім'я його попередника — вбитого Олександра Захарченка. Про це повідомив сам Пушилін.

У рамках цієї пропагандистської акції, яку влаштувала партія «Єдина Росія», право навчатися за цією партою матимуть «найкращі учні цієї школи».



На самій парті є портрети президента Росії Володимира Путіна, Дениса Пушиліна, Олександра Захарченка та радянського революціонера Федора Сергєєва (Артема).

Раніше стало відомо, що із Бурятії на захоплену російськими військами частину Донецької області прямують шамани з юртами для підняття духу окупантів РФ.