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МАГАТЕ анонсувало рішення щодо безпеки Запорізької АЕС вже до кінця року

02 грудня 2022, 16:36

МАГАТЕ анонсувало рішення щодо безпеки Запорізької АЕС вже до кінця року

Рішення щодо безпеки Запорізької АЕС може бути досягнуто вже до кінця цього року. Наразі обидві сторони погоджують деякі пункти. Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

За його словами, в обговоренні безпеки атомної станції було досягнуто важливого прогресу.

«Зараз обидві сторони дійшли згоди щодо деяких фундаментальних принципів. Перша - це захист: це означає погодитися, що ви не стріляєте зі станції, ні в станцію. Друга - це визнання того, що МАГАТЕ є єдиним можливим шляхом», - сказав Гроссі.

У свою чергу, глава МАГАТЕ погодився з вимогою української сторони, щоб росіяни вивели озброєння з АЕС.

За його словами, російська сторона нібито не проти договору та принципу захисту АЕС і не просить нічого натомість.

«Моє зобов'язання полягає в тому, щоб досягти рішення якнайшвидше. Сподіваюся, це станеться до кінця року», - анонсував Гроссі.

Також глава МАГАТЕ додав, що найближчим часом може зустрітися із главою Кремля Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

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