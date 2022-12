В сети появились фото предположительно повешенных в Луганской области людей, помогавших ВСУ

В сети появились снимки, на которых предположительно запечатлены повешенные жители оккупированной части Луганской области, казненные за помощь Вооруженным силам Украины.



Одним из первых снимки опубликовал прокремлевский телеграм-канал «Поздняков 3.0». Позже на фотографии обратили внимание украинские блогеры и журналист Bellingcat Христо Грозев.



These photos of allegedly hanged "collaborators with Ukraine" were published first by Russian telegram channels and there seem to be no retractions/rebuttals on Russian side (and in fact lots of proudly endorsing comments). https://t.co/Ip0tWjCBgg