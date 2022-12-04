Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В сети появились фото предположительно повешенных в Луганской области людей, помогавших ВСУ

04 декабря 2022, 17:32

В сети появились фото предположительно повешенных в Луганской области людей, помогавших ВСУ

В сети появились снимки, на которых предположительно запечатлены повешенные жители оккупированной части Луганской области, казненные за помощь Вооруженным силам Украины.

Одним из первых снимки опубликовал прокремлевский телеграм-канал «Поздняков 3.0». Позже на фотографии обратили внимание украинские блогеры и журналист Bellingcat Христо Грозев.

Всего снимка два, на одном – два повешенных тела, на втором – три. Они висят на веревках с мешками на головах, руки связаны за спиной, на обуви нет шнурков. На груди — таблички с надписями «Предатель луганского народа» и «Он передавал сведения врагу СМЕРШ».

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что на данный момент подлинность фотографий проверяется.

«У нас нет на 100% проверенной информации, что это не фейк. Очень бы не хотелось, чтобы мы распространяли недостоверную информацию. Потому что, это именно то, чего хочет кремлевский режим. Это то, чего хотят оккупанты для того, чтобы потом обвинять как раз нас в разных своих фейках или в том, что мы распространяем недостоверную информацию», — отметил Гайдай.

Еще по теме

Места
Луганская область
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:32
В сети появились фото предположительно повешенных в Луганской области людей, помогавших ВСУ
16:24
Обстрел центра Донецка: «прилеты» у «Донбасс Арены» и на бульваре Пушкина
23:33
Украинские документы на землю в Крыму «обнуляют». Как не потерять участок в 2023 году ►
23:10
Главные события в оккупации 3 декабря
20:07
«ЛНР»: Вблизи Первомайска в лесополосе подорвались трое мужчин
19:15
ВСУ получили трофейной техники РФ почти на два миллиарда долларов ►
18:59
Оккупанты отправили 4,5 тысячи жителей Запорожской области на войну
18:07
Опубликован спутниковый снимок госпиталя в Мариуполе, его строили военные РФ
12:55
«ЛНР»: В результате обстрела ранены два человека
11:33
В Донецке под обстрелом Куйбышевский район, начались пожары
10:26
Взрывы в Снежном: Повреждены автобусы и здания поблизости
09:45
«ДНР» заявила об обстрелах: Пятеро погибших и 14 раненых
23:42
Главные события в оккупации 2 декабря
19:15
Как Россия готовит Крым к наступлению ВСУ ►
18:21
В Шахтерске после обстрела — сильный пожар на нефтебазе
все новости
17:32
В сети появились фото предположительно повешенных в Луганской области людей, помогавших ВСУ
16:52
ВСУ сбили российский Ка-52
16:24
Обстрел центра Донецка: «прилеты» у «Донбасс Арены» и на бульваре Пушкина
15:35
Оккупанты меняют тактику наступления в районе Бахмута
15:15
ВСУ ликвидировали более полтысячи оккупантов за сутки — Генштаб
13:55
Российские оккупанты использовали запрещенное оружие на Донбассе
13:09
Боксер из Луганщины завоевал титул чемпиона Европы
12:12
Оккупанты в Макеевке раздают повестки в очереди за водой — ЦНС
11:35
Пятеро грузинских добровольцев погибли в боях под Бахмутом
11:23
Темпы наступательных операций возрастут на востоке Украины — ISW
10:01
«ДНР» заявила об обстрелах: четверо раненых
09:41
Оккупанты в Луганской области задним числом ввели тарифы на коммунальные услуги
09:25
Оккупанты в Луганской области выводят из обращения гривню
09:07
Житель Донецкой области погиб под российским обстрелом — ОВА
08:49
Оккупанты занимаются мародерством и грабежами — Генштаб
все новости
ВИДЕО
Обстрел центра Донецка: «прилеты» у «Донбасс Арены» и на бульваре Пушкина
04 декабря, 16:24
Украинские документы на землю в Крыму «обнуляют». Как не потерять участок в 2023 году ►
03 декабря, 23:33
ВСУ получили трофейной техники РФ почти на два миллиарда долларов ►
03 декабря, 19:15

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама