В сети появились фото предположительно повешенных в Луганской области людей, помогавших ВСУ

В сети появились снимки, на которых предположительно запечатлены повешенные жители оккупированной части Луганской области, казненные за помощь Вооруженным силам Украины.



Одним из первых снимки опубликовал прокремлевский телеграм-канал «Поздняков 3.0». Позже на фотографии обратили внимание украинские блогеры и журналист Bellingcat Христо Грозев.



These photos of allegedly hanged "collaborators with Ukraine" were published first by Russian telegram channels and there seem to be no retractions/rebuttals on Russian side (and in fact lots of proudly endorsing comments). https://t.co/Ip0tWjCBgg — Christo Grozev (@christogrozev) December 4, 2022

Всего снимка два, на одном – два повешенных тела, на втором – три. Они висят на веревках с мешками на головах, руки связаны за спиной, на обуви нет шнурков. На груди — таблички с надписями «Предатель луганского народа» и «Он передавал сведения врагу СМЕРШ».



Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что на данный момент подлинность фотографий проверяется.



«У нас нет на 100% проверенной информации, что это не фейк. Очень бы не хотелось, чтобы мы распространяли недостоверную информацию. Потому что, это именно то, чего хочет кремлевский режим. Это то, чего хотят оккупанты для того, чтобы потом обвинять как раз нас в разных своих фейках или в том, что мы распространяем недостоверную информацию», — отметил Гайдай.