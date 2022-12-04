Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У мережі з'явилися фото імовірно повішених у Луганській області людей, які допомагали ЗСУ

04 грудня 2022, 17:32

У мережі з'явилися фото імовірно повішених у Луганській області людей, які допомагали ЗСУ

У мережі з'явилися знімки, на яких, ймовірно, повішені жителі окупованої частини Луганської області, страчені за допомогу Збройним силам України.

 Одним із перших фото опублікував прокремлівський телеграм-канал «Поздняков 3.0». Пізніше на фотографії звернули увагу українські блогери та журналіст Bellingcat Христо Грозєв.

Усього знімка два, на одному — два повішені тіла, на другому — три. Вони висять на мотузках із мішками на головах, руки пов’язані за спиною, на взутті немає шнурків. На грудях — таблички з написами «Зрадник луганського народу» та «Він передавав відомості ворогові СМЕРШ».

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що на даний момент справжність фотографій перевіряється.

«Ми не маємо на 100% перевіреної інформації, що це не фейк. Дуже не хотілося б, щоб ми поширювали недостовірну інформацію. Тому що це саме те, чого хоче кремлівський режим. Це те, чого хочуть окупанти для того, щоб потім звинувачувати якраз нас у різних своїх фейках чи в тому, що ми розповсюджуємо недостовірну інформацію», — зазначив Гайдай.

Ще за темою

Місця
Луганська область
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:32
У мережі з'явилися фото імовірно повішених у Луганській області людей, які допомагали ЗСУ
16:24
Обстріл центру Донецька: «прильоти» біля «Донбас Арени» та на бульварі Пушкіна
23:33
Українські документи на землю у Криму «обнулюють». Як не втратити ділянку у 2023 році ►
23:10
Головні події в окупації 3 грудня
20:07
«ЛНР»: Поблизу Первомайська у лісосмузі підірвалися троє чоловіків
19:15
ЗСУ отримали трофейну техніку РФ майже на два мільярди доларів ►
18:59
Окупанти відправили 4,5 тисяч жителів Запорізької області на війну
18:07
Опублікований супутниковий знімок шпиталю в Маріуполі, його будували військові РФ
12:55
«ЛНР»: Через обстріл поранено двох людей
11:33
У Донецьку під обстрілом Куйбишевський район, почалися пожежі
10:26
Вибухи у Сніжному: Пошкоджено автобуси та будівлі поблизу
09:45
«ДНР» заявила про обстріли: П'ятеро загиблих та 14 поранених
23:42
Головні події в окупації 2 грудня
19:15
Як Росія готує Крим до настання ВСУ ►
18:21
У Шахтарську після обстрілу — сильна пожежа на нафтобазі
Всі новини
21:21
У ЗСУ розповіли, що Росія перестала запускати іранські дрони через морози
20:03
У Донецькій та ще трьох областях повертають відключення світла за графіком
17:32
У мережі з'явилися фото імовірно повішених у Луганській області людей, які допомагали ЗСУ
16:52
ЗСУ збили російський Ка-52
16:24
Обстріл центру Донецька: «прильоти» біля «Донбас Арени» та на бульварі Пушкіна
15:35
Окупанти змінюють тактику наступу в районі Бахмута
15:15
ЗСУ ліквідували понад півтисячі окупантів за добу — Генштаб
13:55
Російські окупанти використали заборонену зброю на Донбасі
13:09
Боксер із Луганщини завоював титул чемпіона Європи
12:12
Окупанти у Макіївці роздають повістки у черзі за водою — ЦНС
11:35
П'ятеро грузинських добровольців загинули у боях під Бахмутом
11:23
Темпи наступальних операцій зростуть на сході України — ISW
10:01
«ДНР» заявила про обстріли: четверо поранених
09:41
Окупанти на Луганщині заднім числом запровадили тарифи на комунальні послуги
09:25
Окупанти на Луганщині виводять із обігу гривню
Всі новини
ВІДЕО
Обстріл центру Донецька: «прильоти» біля «Донбас Арени» та на бульварі Пушкіна
04 грудня, 16:24
Українські документи на землю у Криму «обнулюють». Як не втратити ділянку у 2023 році ►
03 грудня, 23:33
ЗСУ отримали трофейну техніку РФ майже на два мільярди доларів ►
03 грудня, 19:15

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама