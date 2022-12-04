У мережі з'явилися фото імовірно повішених у Луганській області людей, які допомагали ЗСУ

У мережі з'явилися знімки, на яких, ймовірно, повішені жителі окупованої частини Луганської області, страчені за допомогу Збройним силам України.



Одним із перших фото опублікував прокремлівський телеграм-канал «Поздняков 3.0». Пізніше на фотографії звернули увагу українські блогери та журналіст Bellingcat Христо Грозєв.



Ці фотографії незрівнянно хитромудрих "колораторів з Україною" були публіковані першими російськими телеграмними каналами і існують для того, щоб переглянути/репутати на російській стороні (і в fact lots of proudly endorsing comments). https://t.co/Ip0tWjCBgg - Christo Grozev (@christogrozev) December 4, 2022

Усього знімка два, на одному — два повішені тіла, на другому — три. Вони висять на мотузках із мішками на головах, руки пов’язані за спиною, на взутті немає шнурків. На грудях — таблички з написами «Зрадник луганського народу» та «Він передавав відомості ворогові СМЕРШ».



Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що на даний момент справжність фотографій перевіряється.



«Ми не маємо на 100% перевіреної інформації, що це не фейк. Дуже не хотілося б, щоб ми поширювали недостовірну інформацію. Тому що це саме те, чого хоче кремлівський режим. Це те, чого хочуть окупанти для того, щоб потім звинувачувати якраз нас у різних своїх фейках чи в тому, що ми розповсюджуємо недостовірну інформацію», — зазначив Гайдай.