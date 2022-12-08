При блэкауте в Украине мобильная связь будет работать трое суток

В случае критических перебоев с электроснабжением в Украине будет работать резерв, который позволит трое суток обеспечивать мобильную связь на территории страны. Об этом во время телемарафона заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.



По его словам, сейчас в Украине работают 82% базовых станций связи, за исключением Луганской и Херсонской областей — там идет восстановление мощностей после последнего ракетного удара.



«Проблема в том, что нельзя под каждую базовую станцию разместить генератор. Когда исчезает свет, все из Wi-Fi сетей, также не работающих, переходят на базовую станцию, и там, где есть резервирование на два часа, она работает полчаса», — пояснил Щиголь.



Глава ведомства уточнил, что сейчас идет работа над созданием резерва. Это позволит иметь связь в критических точках минимум трое суток.



«Эта работа проводится национальным центром управления, национальным регулятором, всеми регуляторами, провайдерами, подводятся сети к "Пунктам несокрушимости" ("Пунктам незламності"). Каждый пункт должен быть зарезервирован связью минимум также на трое суток», — резюмировал он.

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