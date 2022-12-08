При блекауті в Україні мобільний зв'язок працюватиме три доби

У разі критичних перебоїв з електропостачанням в Україні працюватиме резерв, який дозволить три доби забезпечувати мобільний зв'язок на території країни. Про це під час телемарафону заявив очільник Держспецзв'язку Юрій Щиголь.



За його словами, зараз в Україні працюють 82% базових станцій зв'язку, за винятком Луганської та Херсонської областей — там іде відновлення потужностей після останнього ракетного удару.



«Проблема у тому, що не можна під кожну базову станцію розмістити генератор. Коли зникає світло, всі з Wi-Fi мереж, які також не працюють, переходять на базову станцію, і там, де є резервування на дві години, вона працює пів години», — пояснив Щиголь.



Очільник відомства уточнив, що зараз триває робота над створенням резерву. Це дозволить мати зв'язок у критичних точках щонайменше три доби.



«Ця робота проводиться національним центром управління, національним регулятором, усіма регуляторами, провайдерами, підводяться мережі до "Пунктів незламності". Кожен пункт має бути зарезервований зв'язком щонайменше також на три доби», — резюмував він.

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