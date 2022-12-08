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Главные события в оккупации 8 декабря

08 декабря 2022, 23:00

Главные события в оккупации 8 декабря

Общество

В Мариуполе из-за гололеда остановилось движение российского военного транспорта, который не ликвидировала местная оккупационная власть.

Снос разрушенных многоэтажек в оккупированном Мариуполе можно назвать уже тотальным. На спутниковых снимках компании Maxar Левобережный район. На более ранних кадрах стоят около десяти домов. На более поздних все они разрушены. По данным городского совета Мариуполя, оккупационная администрация уничтожает здания не только на окраинах. Прокремлевские прокси добрались и до центра города.

Международный комитет Красного Креста посетил военнопленных, удерживаемых Россией и Украиной. Делегаты проверили их состояние, и поделились новостями с их семьями.

Боевые действия

В ходе обстрелов частично обесточены пять районов Донецка, возникли перебои со светом и мобильной связью. Также оказались обесточены пять угледобывающих предприятий, под землей находились горняки.

Артиллерийский снаряд попал в алтарную стену Спасо-Преображенский кафедральный собора в Донецке, ранена сотрудница собора. Ударной волной в храме был поврежден фасад, кровля, разбиты несколько окон, вырваны оконные рамы и выбиты двери нижнего храма и подсобных помещений.

В группировке «ДНР» заявили о гибели жителя Донецка и двух жителей Горловки в ходе обстрела.

Российские оккупанты отключили связь на Луганщине в районе Кременной и Сватово, опасаясь действий партизан, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты на Луганщине отказывают родственникам погибших военных в начислении компенсации после реорганизации подразделений.

Оккупанты завезли несколько реактивных систем залпового огня «Град» на Запорожскую АЭС и готовят очередные провокации в Энергодаре, сообщает «Энергоатом».

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