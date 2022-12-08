Оккупанты отключили связь возле Кременной и Сватово, опасаясь партизан — Гайдай

Российские оккупанты отключили связь на Луганщине в районе Кременной и Сватово, опасаясь действий партизан. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.



«Связь по линии фронта либо плохая, либо вообще выключена оккупантами — они боятся украинских партизан», — отметил он.



Глава Луганской администрации рассказал, что россияне стянули «тысячи мобилизованных резервистов» на Кременское и Сватовское направления. Кроме них там расположились «вагнеровцы», «кадыровцы» и десантники.



Гайдай сообщил, что строительные материалы для оборонных сооружений в Старобельск везут сотнями грузовиков. Оккупанты рассчитывают на то, что после взятия Сватового ВСУ ослабеют.



Также глава Луганской области отметил, что у россияне испытывают значительные проблемы с экипировкой.