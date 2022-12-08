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МККК посетил военнопленных

08 декабря 2022, 16:12

МККК посетил военнопленных

Международный комитет Красного Креста посетил военнопленных, удерживаемых Россией и Украиной. Делегаты проверили их состояние, и поделились новостями с их семьями. Об этом сообщает пресс-служба МККК.

Команды также смогли предоставить военнопленным книги, предметы личной гигиены, одеяла и теплую одежду. Военнопленные имели возможность передать своим близким короткие сообщения.

«Мы можем проверить, как обращаются с военнопленными, и убедиться, что семьи получают обновленную информацию. Я ожидаю, что эти посещения приведут к более регулярному доступу ко всем военнопленным», — заявила президент МККК Мирьяна Сполярич.

Уточняется, что на прошлой неделе МККК провел один двухдневный визит к украинским военнопленным, а на этой неделе — еще один. В тот же период были также проведены посещения российских военнопленных, и к концу месяца запланировано больше посещений.

«Мы не успокоимся, пока не увидим всех военнопленных», — сказала президент, обращаясь к семьям.

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