МККК посетил военнопленных

Международный комитет Красного Креста посетил военнопленных, удерживаемых Россией и Украиной. Делегаты проверили их состояние, и поделились новостями с их семьями. Об этом сообщает пресс-служба МККК.
Команды также смогли предоставить военнопленным книги, предметы личной гигиены, одеяла и теплую одежду. Военнопленные имели возможность передать своим близким короткие сообщения.
«Мы можем проверить, как обращаются с военнопленными, и убедиться, что семьи получают обновленную информацию. Я ожидаю, что эти посещения приведут к более регулярному доступу ко всем военнопленным», — заявила президент МККК Мирьяна Сполярич.
Уточняется, что на прошлой неделе МККК провел один двухдневный визит к украинским военнопленным, а на этой неделе — еще один. В тот же период были также проведены посещения российских военнопленных, и к концу месяца запланировано больше посещений.
«Мы не успокоимся, пока не увидим всех военнопленных», — сказала президент, обращаясь к семьям.
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