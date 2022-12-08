Оккупанты на Луганщине не платят компенсацию за погибших — Генштаб

Оккупанты на Луганщине отказывают родственникам погибших военных в начислении компенсации после реорганизации подразделений. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



«На временно оккупированной территории Луганской области оккупационная власть проводит реорганизацию отдельных подразделений. После проведения указанных мероприятий родственникам погибших военнослужащих отказывают в начислении компенсации в размере 3 миллионов российских рублей в связи с расформированием подразделения и отсутствием законных оснований», — сказано в сообщении.



Генштаб также отметил, что на территории России распространяется фейковая информация, направленная на дискредитацию военно-политического руководства Украины. Там предоставляются якобы доказательства назначения денежного вознаграждения от 700 до 1 тысячи долларов США за уничтожение военнослужащих российских вооруженных сил.