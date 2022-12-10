Оккупанты атаковали 8 населенных пунктов на Донетчине

Донецкая область. Фото: полиции

В течение суток полиция задокументировала 22 обстрела Донецкой области со стороны российских сил. Есть раненые мирные жители. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Под удар оккупантов попали восемь населенных пунктов: Авдеевка, Бахмут, Горняк, Курахово, Великая Новоселка, Бердичи, Каменка, Дружба. Россияне били из авиации, РСЗО «Град», артиллерии, минометов и танков. Повреждены 11 жилых домов и магазин.



«Зафиксирован авиаудар по селу Каменка. Информация о жертвах и повреждениях не поступала. Больше всего ударов — 11 — выдержала Авдеевка», — отметили в полиции.



Там уточнили, что российские силы вели по городу огонь из «Градов» и артиллерии, попали в многоквартирный дом — травмирован человек. В результате артиллерийских обстрелов есть раненые в Бахмуте.



Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.