Оккупанты атаковали 8 населенных пунктов на Донетчине

В течение суток полиция задокументировала 22 обстрела Донецкой области со стороны российских сил. Есть раненые мирные жители. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Под удар оккупантов попали восемь населенных пунктов: Авдеевка, Бахмут, Горняк, Курахово, Великая Новоселка, Бердичи, Каменка, Дружба. Россияне били из авиации, РСЗО «Град», артиллерии, минометов и танков. Повреждены 11 жилых домов и магазин.
«Зафиксирован авиаудар по селу Каменка. Информация о жертвах и повреждениях не поступала. Больше всего ударов — 11 — выдержала Авдеевка», — отметили в полиции.
Там уточнили, что российские силы вели по городу огонь из «Градов» и артиллерии, попали в многоквартирный дом — травмирован человек. В результате артиллерийских обстрелов есть раненые в Бахмуте.
Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.