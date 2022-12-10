Окупанти атакували 8 населених пунктів на Донеччині

Донецька область. Фото: поліції

Протягом доби поліція задокументувала 22 обстріли Донецької області з боку російських сил. Є поранені мирні мешканці. Про це повідомляє пресслужба відомства.



Під удар окупантів потрапили вісім населених пунктів: Авдіївка, Бахмут, Гірник, Курахове, Велика Новосілка, Бердичі, Кам'янка, Дружба. Росіяни били з авіації, РСЗВ «Град», артилерії, мінометів та танків. Пошкоджено 11 житлових будинків та магазин.



«Зафіксовано авіаудар по селу Кам'янка. Інформація про жертви та пошкодження не надходила. Найбільше ударів — 11 — витримала Авдіївка», — зазначили в поліції.



Там уточнили, що російські сили вели по місту вогонь із «Градів» та артилерії, влучили у багатоквартирний будинок — травмовано людину. Через артилерійські обстріли є поранені у Бахмуті.



Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.