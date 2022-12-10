Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Окупанти атакували 8 населених пунктів на Донеччині

10 грудня 2022, 10:22

Окупанти атакували 8 населених пунктів на Донеччині

Донецька область. Фото: поліції Донецька область. Фото: поліції

Протягом доби поліція задокументувала 22 обстріли Донецької області з боку російських сил. Є поранені мирні мешканці. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Під удар окупантів потрапили вісім населених пунктів: Авдіївка, Бахмут, Гірник, Курахове, Велика Новосілка, Бердичі, Кам'янка, Дружба. Росіяни били з авіації, РСЗВ «Град», артилерії, мінометів та танків. Пошкоджено 11 житлових будинків та магазин.

«Зафіксовано авіаудар по селу Кам'янка. Інформація про жертви та пошкодження не надходила. Найбільше ударів — 11 — витримала Авдіївка», — зазначили в поліції.

Там уточнили, що російські сили вели по місту вогонь із «Градів» та артилерії, влучили у багатоквартирний будинок — травмовано людину. Через артилерійські обстріли є поранені у Бахмуті.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Читайте також:

Обстріли Донеччини: У Бахмуті, Авдіївці та Костянтинівці — поранені

Ще за темою

Інше
Війна Поранені
Місця
Донецька область Бахмут

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:54
«ДНР»: Через обстріли загинула одна людина, ще двоє — поранені
23:12
Головні події в окупації 9 грудня
19:14
У Донецьку — новий обстріл у районі Критого ринку
17:26
Правозахисниця: Окупанти звинувачують українських підлітків у коригуванні обстрілів і беруть у полон
17:04
«Банк Росії» відкрив відділення на окупованих територіях
16:52
ЗМІ: За 8 місяців Росія змусила отримати свої паспорти 300 тисяч українців
15:25
«ДНР» заявила про обстріл заводу «Силур» у Харцизьку
14:22
Центр Донецька під обстрілом: «Прильоти» на студмістечку, пошкоджено готель та спорткомплекс
13:10
Окупанти побили працівників Запорізької АЕС — «Енергоатом»
12:39
«ДНР» бурить свердловини біля котелень
11:41
На трасі Маріуполь-Мелітополь виник затор завдовжки 150 км
10:32
В окупованому Сєвєродонецьку збільшується кількість військових РФ
10:05
«ДНР»: У Горлівці під обстріл потрапила лікарня
10:03
У медзакладах окупованої частини Луганщини закінчуються ліки
23:00
Головні події в окупації 8 грудня
Всі новини
11:00
Ситуація з обстрілами на Донеччині — дані ОВА
10:22
Окупанти атакували 8 населених пунктів на Донеччині
09:54
«ДНР»: Через обстріли загинула одна людина, ще двоє — поранені
09:13
Нічна атака окупантів: Повітряні сили збили 10 з 15 дронів
08:56
Окупанти обстріляли Нікополь, поранено чотирьох людей
08:29
Обстріли Донеччини: У Бахмуті, Авдіївці та Костянтинівці — поранені
23:12
Головні події в окупації 9 грудня
22:44
У Раді спростували, що законопроект про заборону діяльності російської церкви забороняє УПЦ
21:42
США передадуть Україні снаряди, системи для боротьби з дронами та засоби ППО
21:14
Зеленський: Російські війська фактично зруйнували Бахмут
20:43
США наклали санкції на військово-космічні сили РФ за закупівлю іранських безпілотників
19:14
У Донецьку — новий обстріл у районі Критого ринку
18:16
Правозахисники: Активістів та представників місцевої влади з окупованих територій утримують у новому СІЗО Сімферополя
17:50
Німецька компанія Rheinmetall виготовить для України два ЗРК Skynex — ЗМІ
17:26
Правозахисниця: Окупанти звинувачують українських підлітків у коригуванні обстрілів і беруть у полон
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку — новий обстріл у районі Критого ринку
09 грудня, 19:14
Центр Донецька під обстрілом: «Прильоти» на студмістечку, пошкоджено готель та спорткомплекс
09 грудня, 14:22
У Криму готуються вивезти експонати музеїв ►
08 грудня, 19:10

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама