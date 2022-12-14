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Европарламент вручил премию Сахарова «смелому народу Украины»

14 декабря 2022, 15:57

Европарламент вручил премию Сахарова «смелому народу Украины»

Депутаты Европейского парламента наградили украинский народ премией имени Андрея Сахарова «За свободу мысли». Об этом сказала во время церемонии награждения президент Европарламента Роберта Мецола.

На церемонии награждения выступил президент Владимир Зеленский.

«Сегодняшняя награда является напоминанием о нашей непреклонной поддержке, и пусть она будет посвящена всем тем храбрым украинским женщинам и мужчинам на местах, всем тем, кого мы с открытыми сердцами приняли в своих домах, и всем потерявшим своих родных и близких. Я знаю, что храбрый народ Украины не сдастся, и позвольте мне заверить вас, что и мы не сдадимся», — сказала Мецола и позже в спиче упомянула представителей общественных инициатив, государственных и общественных институций Украины. Она в частности рассказала о ГСЧС Украины, военном медике Юлии Паевской, а также о главе организации «Центр гражданских свобод» Александре Матвийчук, движении сопротивления «Желтая лента» и мэре захваченного войсками РФ Мелитополя Иване Федорове.

Президент Владимир Зеленский во время выступления попросил присутствующих на церемонии почтить минутой молчания всех погибших из-за войны украинцев.

Премия названная в честь советского правозащитника и диссидента Андрея Сахарова вручается людям, «которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека на всей Земле».

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в рамках очередного обмена пленными Украине удалось вернуть домой 64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлениях.

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