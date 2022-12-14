Європарламент вручив премію Сахарова «сміливому народу України»

Депутати Європейського парламенту відзначили український народ премією імені Андрія Сахарова «За свободу думки». Про це сказала під час церемонії нагородження президент Європарламенту Роберта Мецолла.



На церемонії нагородження виступив президент Володимир Зеленський.



«Сьогоднішня нагорода слугує нагадуванням про нашу непохитну підтримку, і нехай вона буде присвячена всім тим хоробрим українським жінкам і чоловікам на місцях, усім тим, кого ми з відкритими серцями прийняли у своїх домівках, і всім тим, хто втратив своїх рідних і близьких. Я знаю, що хоробрий народ України не здасться, і дозвольте мені запевнити вас, що й ми не здамося», — сказала Мецола і згодом у спичі згадала представників громадських ініціатив, державних та громадських інституцій України. Вона зокрема розповіла про ДСНС України, військового медика Юлію Паєвську, а також про голову організації «Центр громадянських свобод» Олександра Матвійчука, рух опору «Жовта стрічка» та мера захопленого військами РФ Мелітополя Івана Федорова.



Президент Володимир Зеленський під час виступу попросив присутніх на церемонії вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих через війну українців.



Премія названа на честь радянського правозахисника та дисидента Андрія Сахарова вручається людям, які «внесли винятковий внесок у боротьбу за права людини на всій Землі».

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в рамках чергового обміну полоненими Україні вдалося повернути додому 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках.