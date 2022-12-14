В Энергодаре снова новый «мэр». Им стал сотрудник «Росатома»

Оккупанты назначили работника «Росатома» Эдуарда Сеновоза новым главой «администрации» захваченного Энергодара. Об этом сообщил украинский мэр города Дмитрий Орлов.



Он отметил, что это уже пятый по счету «мэр» Энергодара, которого назначили оккупанты. Один из предшественников Сеновоза — Андрей Шевчик — пострадал из-за покушения. Последнего «мэра» уволили, пока тот был в отпуске.



Сам Сеновоз заявил, что планирует выстроить работу с «администрацией», захваченной войсками РФ Запорожской АЭС.



«В "Росатоме" есть понятие "города-спутники", где атомная станция всегда принимает непосредственное участие в жизни города и оказывает всяческую поддержку и помощь. Это традиция и данность».



Также он обещает жителям города теплоснабжение административных зданий, жилого фонда, предприятий.