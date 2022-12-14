В Енергодарі знову новий «мер». Ним став співробітник «Росатому»

Окупанти призначили працівника «Росатому» Едуарда Сєновоза новим главою «адміністрації» захопленого Енергодара. Про це повідомив український мер міста Дмитро Орлов.



Він зазначив, що це вже п'ятий за рахунком «мер» Енергодару, якого призначили окупанти. Один із попередників Сєновоза — Андрій Шевчик — постраждав через замах. Останнього «мера» звільнили, поки той був у відпустці.



Сам Сеновоз заявив, що планує збудувати роботу з «адміністрацією», захопленою військами РФ Запорізької АЕС.



«У "Росатомі" є поняття "міста-супутники", де атомна станція завжди бере безпосередню участь у житті міста та надає всіляку підтримку та допомогу. Це традиція та даність».



Також він обіцяє мешканцям міста теплопостачання адміністративних будівель, житлового фонду, підприємств.