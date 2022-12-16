Россия до сих пор продает сталь в ЕС в обход санкций, заявил «Метинвест»

Российские подсанкционные компании продолжают продавать металлопродукцию в страны Европейского союза. Об этом заявил генеральный директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков.



«Есть восьмой пакет санкций, который был введен ЕС против России в октябре и включал запрет на поставки стальной продукции в ЕС. Но, к сожалению, там есть лазейка, которая дает двухлетнюю отсрочку многим российским производителям на импорт российских полуфабрикатов в Евросоюз», — сказал он в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.



По словам Рыженкова, многие страны ЕС все еще импортируют сталь из России. Крупнейшими импортерами российской стали традиционно являются компании из Бельгии и Италии.



«Я считаю, что они останутся традиционными импортерами. В Бельгии есть дочернее предприятие российского производителя стали. Я бы удивился, если бы они не использовали эту лазейку для ввоза своих полуфабрикатов», — сказал он.



Рыженков отметил, что «Метинвест» выступает за усиление санкций в отношении российской стали. «Так как оставляя эту лазейку, вы фактически ставите в невыгодное положение добросовестных европейских производителей, не желающих спонсировать агрессию. ЕС ставит в невыгодное положение своих игроков, желающих поддержать Украину. Поэтому мы считаем, что было бы лучше, если бы эта лазейка была закрыта, подчеркнул топ-менеджер», — подчеркнул генеральный директор группы.



Он добавил, что европейские импортеры полуфабрикатов покупают их в РФ по значительно заниженным ценам и имеют преимущество перед другими производителями в ЕС, отказывающимся покупать у россиян. Это ставит последних в невыгодное положение, в частности заводы «Метинвеста» в Италии и Великобритании.



«Россия несправедливо отбирает доли рынка у более осмотрительных производителей, таких как "Метинвест" и других европейских производителей, которые отказываются покупать у россиян из-за нежелания спонсировать российскую экономику. Надеюсь, эта санкционная лазейка будет закрыта в следующих двух пакетах», — резюмировал Рыженков.