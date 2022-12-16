Росія досі продає сталь в ЄС в обхід санкцій, заявив «Метінвест»

Російські підсанкційні компанії продовжують продавати металопродукцію в країни Європейського союзу. Про це заявив генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков.



«Є восьмий пакет санкцій, який був введений ЄС проти Росії в жовтні і включав заборону на постачання сталевої продукції в ЄС. Але, на жаль, там є лазівка, яка дає дворічну відстрочку багатьом російським виробникам на імпорт російських напівфабрикатів у Євросоюз»,— сказав він в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.



За словами Риженкова, багато країн ЄС все ще імпортують сталь із Росії. Найбільшими імпортерами російської стали традиційно є компанії з Бельгії та Італії.



«Я вважаю, що вони залишаться традиційними імпортерами. У Бельгії є дочірнє підприємство російського виробника сталі. Я би здивувався, якщо вони не використали цю лазівку для ввезення своїх напівфабрикатів»,— сказав він.



Риженков зазначив, що «Метінвест» виступає за посилення санкцій у відношенні російської сталі. «Оскільки залишаючи цю лазівку, ви фактично ставите в невигідне становище сумлінних європейських виробників, які не бажають спонсорувати агресію. ЄС ставить у невигідне становище своїх гравців, які бажають підтримати Україну. Тому ми вважаємо, що було краще, якщо ця лазівка була закрита, підкреслив топ-менеджер», — підкреслив генеральний директор групи.



Він додав, що європейські імпортери напівфабрикатів купують їх у РФ за значно заниженими цінами та мають перевагу перед іншими виробниками в ЄС, які відмовляються купувати у росіян. Це ставить останніх у невигідне становище, зокрема заводи «Метінвесту» в Італії та Великій Британії.



«Росія несправедливо відбирає частки ринку у більш обачних виробників, таких як "Метінвест" та інших європейських виробників, які відмовляються купувати у росіян через небажання спонсорувати російську економіку. Сподіваюся, ця санкційна лазівка буде закрита в наступних двох пакетах»,— резюмував Риженков.