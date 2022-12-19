Из-за обстрелов в энергосистеме Украины — тяжелая ситуация, — «Укрэнерго»

В энергосистеме Украины из-за ночного удара войск РФ по стране сложилась тяжелая ситуация. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго».

Отмечается, что ночью было несколько попаданий в объекты инфраструктуры.



Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и Киеве.

​​«Самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах», - рассказали в «Укрэнерго».

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