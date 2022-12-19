Через обстріли в енергосистемі України — важка ситуація, — «Укренерго»

В енергосистемі України через нічний удар військ РФ по країні склалася важка ситуація. Про це повідомили у компанії «Укренерго».

Зазначається, що вночі було кілька попадань у об'єкти інфраструктури.



Введено графіки аварійних відключень у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та Києві.

«Наразі найскладніша ситуація склалась в центральному, східному та дніпровському регіонах», - розповіли в «Укренерго».

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