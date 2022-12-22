Армия РФ за сутки разрушила и повредила 23 гражданских объекта Донетчины

Российские войска 21 раз ударили по территории Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые мирные жители.



Обстреляны оккупантами 10 населенных пунктов региона - города Авдеевка, Бахмут, Лиман, Покровск, Константиновка, Торецк, пгт Большая Новоселка, Нью-Йорк, села Времивка, Кураховка.

Армия РФ атаковала Донецкую область авиацией, ЗРК «С-300», РСЗО «Град», артиллерией и минометами.

Уничтожены и повреждены 23 гражданских объекта региона за сутки – 17 жилых домов, школа, завод, магазин, хозяйственная постройка, автомобили.

«Зафиксированы ракетные удары ЗРК «С-300» по Константиновке, Лиману и Покровску. Разрушены объекты инфраструктуры и дома. По предварительной информации, люди не пострадали. Авиаудар оккупанты нанесли по Великой Новоселке. Из «Градов» накрыли Авдеевку. Информация о жертвах и повреждениях не поступала. В результате артиллерийских и минометных обстрелов травмированы в Бахмуте и Торецке», - рассказали правоохранители.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 78 человек, с начала обязательной эвакуации – более 33 440 человек, среди них 4983 – дети, 1959 – люди с инвалидностью.

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