Армія РФ за добу зруйнувала та пошкодила 23 цивільні об'єкти Донеччини

Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Донецької області за добу. Фото: Поліція Донецької області

Російські війська 21 раз ударили по території Донецької області за минулу добу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є поранені мирні жителі.



Обстріляні окупантами 10 населених пунктів регіону - міста Авдіївка, Бахмут, Лиман, Покровськ, Костянтинівка, Торецьк, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, села Времівка, Курахівка.

Армія РФ атакувала Донецьку область авіацією, ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», артилерією та мінометами.

Знищено та пошкоджено 23 цивільні об'єкти регіону за добу – 17 житлових будинків, школа, завод, магазин, господарська споруда, автомобілі.

«Зафіксовано ракетні удари із ЗРК «С-300» по Костянтинівці, Лиману та Покровську. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури і будинки. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Авіаудар окупанти завдали по Великій Новосілці. З «Градів» накрили Авдіївку. Інформація щодо жертв і пошкоджень не надходила. Внаслідок артилерійських і мінометних обстрілів маємо травмованих у Бахмуті та Торецьку», - розповіли правоохоронці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 78 осіб, від початку обов'язкової евакуації – понад 33 440 осіб, серед них 4983 – діти, 1959 – люди з інвалідністю.

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