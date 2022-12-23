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На Луганщине армия рф постоянно находится под давлением ВСУ

23 декабря 2022, 15:58

На Луганщине армия рф постоянно находится под давлением ВСУ

На Луганском направлении российские войска постоянно находятся под давлением Сил обороны Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Он отметил, что Луганское направление - третье по степени тяжести и интенсивности боев после Бахмута и Авдеевки. На Луганщину армия РФ отправляет новые военные подразделения с мобилизованными, оккупанты строят в области линии обороны.

«Однако все их попытки контратаковать мы пресекаем жестким ответом. Как правило, мощными ударами артиллерии реактивных систем залпового огня, а при потребности – контратаками. Ежесуточно по ним работают наши ракетные войска, артиллерия, стараясь постоянно уничтожать их полевые склады. Вот и в эти сутки были уничтожены 2 полевых склада боеприпасов. Уничтожаем командные пункты, скопление врага. Поэтому враг постоянно под нашим давлением», - рассказал Череватый.

Самый же горячий, по оценке ВСУ, участок фронта находится в Бахмуте. Череватый говорит, что за минувшие сутки на Бахмутском направлении зафиксировано 266 вражеских обстрелов из всех видов артиллерии, РСЗО, танков. Также за сутки, по его информации, произошло более 15 боевых столкновений, а оккупанты потеряли более 100 человек убитыми и около 200 ранеными.

Сергей Череватый расскакзал, что чаще всего армия РФ «просто бездумно» бросает в бой людей, теряя живую силу, боевую технику, а взамен имеет завоеванные несколько десятков метров. В Донецкой области у ВСУ мобильная оборона, Череватый назвал ее смарт-обороной, которая позволяет наносить максимальный ущерб противнику и минимизировать потери в рядах армии Украины.

Также он рассказал, что на Бахмутском направлении гибкий фронт. Череватый пояснил, что с такой динамикой боев, как в Бахмуте, иногда разумнее некоторым подразделениям отойти, перегруппироваться, чтобы потом была возможность вести боевые действия. Россияне же, по его словам, воюют по другому.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области рассказали, что оккупанты атаковали ЗРК «С-300», РСЗО «Град» и артиллерией 10 населенных пунктов региона за минувшие сутки.

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