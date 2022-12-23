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На Луганщині армія Росії постійно перебуває під тиском ЗСУ

23 грудня 2022, 15:58

На Луганщині армія Росії постійно перебуває під тиском ЗСУ

На Луганському напрямку російські війська постійно перебувають під тиском Сил оборони України. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.

Він зазначив, що Луганський напрямок - третій за ступенем тяжкості та інтенсивності боїв після Бахмута та Авдіївки. На Луганщину армія РФ відправляє нові військові підрозділи з мобілізованими, окупанти будують в області лінії оборони.

«Проте всі їхні намагання контратакувати ми припиняємо жорсткою відповіддю. Як правило, потужними ударами артилерії реактивних систем залпового вогню, а за потреби - контратаками. Щодоби по них працюють наші ракетні війська, артилерія, намагаючись постійно знищувати їхні польові склади. От і цієї доби було знищено 2 польові склади боєприпасів. Знищуємо командні пункти, скупчення ворога. Тому ворог постійно під нашим тиском», - розповів Череватий.

Найбільш гаряча, за оцінкою ЗСУ, ділянка фронту знаходиться в Бахмуті. Череватий каже, що минулої доби на Бахмутському напрямку зафіксовано 266 ворожих обстрілів з усіх видів артилерії, РСЗВ, танків. Також за добу, за його інформацією, сталося понад 15 бойових зіткнень, а окупанти втратили понад 100 людей убитими та близько 200 пораненими.

Сергій Череватий розповів, що найчастіше армія РФ «просто бездумно» кидає в бій людей, втрачаючи живу силу, бойову техніку, а натомість має завойовані кілька десятків метрів. У Донецькій області у ЗСУ мобільна оборона, Череватий назвав її смарт-обороною, яка дозволяє завдавати максимальних збитків противнику і мінімізувати втрати в лавах армії України.

Також він розповів, що на Бахмутському напрямку гнучкий фронт. Череватий пояснив, що з такою динамікою боїв, як у Бахмуті, іноді розумніше деяким підрозділам відійти, перегрупуватися, щоб потім була можливість вести бойові дії. Росіяни ж, за його словами, воюють інакше.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області розповіли, що окупанти атакували ЗРК «С-300», РСЗВ «Град» та артилерією 10 населених пунктів регіону минулої доби.

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