В Сумской области тероборона разбила ДРГ оккупантов

Тероборона Сумской области разбила российскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«22 декабря утром группа российских военных пересекла линию государственной границы Украины. На территории Краснопольского общества, вблизи села Высокое, наши терробороновцы вступили в бой с российской ДРГ», - рассказал он.



По словам Живицкого, после короткого боя с военными теобороны у оккупантов минимум двое убитых. У украинской же стороны обошлось без потерь.

Ранее представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что на Луганском направлении российские войска постоянно находятся под давлением Сил обороны Украины.