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На Сумщині тероборона розбила ДРГ окупантів

23 грудня 2022, 16:54

На Сумщині тероборона розбила ДРГ окупантів

Тероборона Сумської області розбила російську диверсійно-розвідувальну групу. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«22 грудня, зранку, група російських військових пересікла лінію державного кордону України. На території Краснопільської громади, поблизу села Високе, наші тероборонівці вступили в бій з російською ДРГ», - розповів він.

За словами Живицького, після короткого бою з військовими тероборони у окупантів щонайменше двоє вбитих. В Силах Оборони України обійшлося без втрат.

Раніше представник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий заявив, що на Луганському напрямку російські війська постійно перебувають під тиском Сил оборони України.

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