Российские войска обстреляла три района в Харьковской области

Российские оккупационные войска обстреливали минувшие сутки три района Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Прилегающие к границе с РФ и линии столкновения территории Харьковщины продолжают страдать от вражеских обстрелов. Больше всего страдает Купянский район. Также под вражеским огнем минувшие сутки оказались населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов», - рассказал он.

По информации Харьковской ОВА, в результате обстрелов войск РФ в поселках Двуречная и Купянск-Узловой Купянского района повреждены жилые дома, произошли пожары. Отмечается, что никто не пострадал.

Кроме того Синегубов сообщил, что продолжается разминирование деоккупированных районов Харьковской области. В течение суток пиротехники ГСЧС обезвредили в регионе 43 взрывоопасных предмета.

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