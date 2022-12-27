Російські війська обстріляли три райони в Харківській області

Російські окупаційні війська обстрілювали минулу добу три райони Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Прилеглі до кордону з рф та лінії зіткнення території Харківщини продовжують потерпати від ворожих обстрілів. Найбільше страждає Куп'янський район. Також під ворожим вогнем минулої доби опинялися населені пункти Харківського та Чугуївського районів», - розповів він.

За інформацією Харківської ОВА, внаслідок обстрілів військ РФ у селищах Дворічна та Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. Зазначається, що ніхто не постраждав.

Окрім того, Синєгубов повідомив, що триває розмінування деокупованих районів Харківської області. Протягом доби піротехніки ДСНС знешкодили в регіоні 43 вибухонебезпечні предмети.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні.