«Энергоатом»: Все блоки АЭС на подконтрольной Украине территории работают на максимальной мощности

НАЭК «Энергоатом» подтвердила работу всех девяти блоков украинских АЭС – Ровенской, Хмельницкой и Пивденноукраинской – на максимально возможной мощности. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Сегодня по-прежнему все девять энергоблоков отечественных атомных электростанций, расположенных на подконтрольной Украине территории, работают на максимальной имеющейся мощности», – говорится в сообщении.



Там объяснили, что информация НЭК «Укрэнерго» сегодня в ряде СМИ информация об остановке работы украинских атомных энергоблоков ошибочна.



Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в ночь на среду сообщил, что в этой области все котельные, работающие на газе, остановились из-за повреждения обстрелами РФ магистрального газопровода в Харьковской области.